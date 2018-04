Assista aos gols que movimentaram os Estaduais nesta quarta

Com um belo lance de Robinho em falha de Rogério Ceni e dois gols de Rafael Marques, o Palmeiras atropelou o São Paulo por 3 a 0 no primeiro clássico em sua nova arena, pelo Campeonato Paulista. No Rio, o Flamengo ganhou do Bangu por 2 a 1 e se beneficiou do empate entre Botafogo e Barra Mansa por 1 a 1 para ficar em segundo lugar no Campeonato Carioca. No Mineiro, o Cruzeiro reassumiu a liderança mesmo com o empate com o Mamoré por 1 a 1. Já no Sul, o Internacional contou com um gol de Juan para bater o Avenida por 1 a 0 no Gaúcho.

