Assistente diz que Maradona ficou contente com gol de Messi Um dos assistentes do maior astro do futebol argentino, Diego Maradona, que está internado no Sanatorio de los Arcos, em Buenos Aires, disse que o ídolo ficou contente quando viu o golaço do jovem atacante Lionel Messi, do Barcelona, em cima do Getafe pela Copa do Rei, na quarta-feira. Segundo Gabriel Buono, o ex-jogador ficou muito contente com o gol, que foi muito comparado com o que marcou contra a Inglaterra nas quartas-de-final da Copa de 1986, no México. "Já conheço o jogador que ocupará meu lugar no futebol argentino: seu nome é Lionel Messi", disse Maradona há alguns meses. O jovem atacante do Barcelona, porém, já se apressou em afirmar que não quer ser comparado ao ex-craque, o maior ídolo do futebol argentino.