Associação Inglesa negocia com Capello cargo de treinador Dirigentes da Associação de Futebol da Inglaterra (FA) reuniram-se, nesta quarta-feira, com o italiano Fabio Capello para negociar uma possível contratação do treinador como próximo técnico da seleção da Inglaterra. "Posso confirmar que Brian Barwick e sir Trevor Brooking tiveram hoje conversas com Fabio Capello em Londres", afirmou o porta-voz Adrian Bevington ao site da FA. Barwick é o presidente-executivo da FA, e Brooking é o responsável pelo desenvolvimento de futebol. "Estou satisfeito em dizer que essas negociações foram extremamente positivas, e sem qualquer problemas. Fabio retornou nesta noite para a Itália para cumprir um compromisso", acrescentou. "Novas conversas estão acontecendo agora entre representantes de Fabio e nossos."