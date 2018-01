Assunção salva Bétis na Copa do Rey Com um gol de falta a 16 minutos do final da partida, o meia Marcos Assunção salvou o Real Bétis de uma desastrosa derrota para o Gramanet, da terceira divisão espanhola, nesta quinta-feira, em jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Rey, ao empatar o confronto por 2 a 2.