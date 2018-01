Aston Villa e Everton só empatam pelo Campeonato Inglês No jogo que completou a 31.ª rodada do Campeonato Inglês, Aston Villa e Everton empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira, em Birmingham. O resultado frustra os planos do time de Liverpool, que pretendia ficar mais próximo de Bolton e Tottenham na luta por uma vaga na próxima edição da Copa da Uefa - permanece na sétima colocação, com 47 pontos. Mesmo jogando fora de casa, o Everton não adotou uma postura defensiva no início e conseguiu abrir o placar, aos 15 minutos do primeiro tempo. Joleon Lescott marcou, de cabeça, o seu primeiro gol pela equipe de Liverpool. Precisando somar pontos para se livrar da ameaça de rebaixamento, o Aston Villa partiu para cima do adversário na segunda etapa. A pressão deu resultado ao 38 minutos, quando Gabriel Agbonlahor fez o gol de empate ao aproveitar o rebote, na marca do pênalti, de uma defesa do goleiro Tim Howard. Agora com 35 pontos na classificação geral, o Aston Villa conseguiu subir para a 14.ª posição e abriu cinco de diferença para o Charlton, que hoje estaria rebaixado à Segunda Divisão inglesa por ocupar o 18.º lugar.