Aston Villa e Everton vencem pelo Campeonato Inglês

Na partida em Birmingham, o Aston Villa nem precisou se esforçar muito para abrir o placar. Logo aos três minutos de jogo, Pantsil marcou contra. A equipe da casa só ampliou no segundo tempo, com o gol de Agbonlahor, aos quatro minutos da etapa final. A derrota foi a segunda do Fulham, que estreou com vitória sobre o Portsmouth e depois perdeu para o Chelsea. A equipe de Londres, porém, ainda tem um jogo a menos, assim como o próprio Aston Villa.

O Everton, que também fazia sua terceira partida pelo Inglês, saiu atrás no placar diante do Wigan. Aos 12 minutos do segundo tempo, o time de Liverpool sofreu o gol Scharner. O empate veio aos 17, com Saha. A virada só aconteceu nos acréscimos, quando Baines converteu pênalti e fez 2 a 1 para os anfitriões. A derrota foi a terceira do Wigan na competição, fazendo com que a equipe apareça logo atrás do Everton na classificação.