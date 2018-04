Aston Villa faz 2 a 0 em casa e vai às semifinais da Copa da Inglaterra

O Aston Villa está classificado para as semifinais da Copa da Inglaterra. Neste sábado, atuando em casa, no Villa Park, a equipe avançou na tradicional competição ao derrotar o West Bromwich Albion por 2 a 0. Assim, o time segue vivo na luta pelo seu oitavo título da Copa da Inglaterra, sendo o primeiro desde a temporada 1956/1957.

Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. Aos seis minutos, N'Zogbia acionou Fabian Delph, que chutou forte e fez 1 a 0 para o Aston Villa. E a situação do time da casa ficou ainda melhor aos 35 minutos, quando o West Bromwich teve Claudio Yacob expulso.

Logo depois, aos 40 minutos, Scott Sinclair marcou o segundo gol do Aston Villa, que ainda perdeu Jack Grealish, expulso, nos instantes finais, mas sem ameaçar a classificação da equipe, que foi comemorada intensamente pelo seus torcedores, com uma multidão invadindo o gramado do Villa Park.

Algoz do Chelsea, o Bradford City, da terceira divisão inglesa, não passou de um empate por 0 a 0 com o Reading, da segunda divisão, em casa, neste sábado. Assim, os times voltarão a se enfrentar, em data ainda a ser definida.

As quartas de final da Copa da Inglaterra prosseguem neste domingo com o duelo Liverpool x Blackburn. Na segunda-feira, o Manchester United vai encarar o Arsenal em casa.