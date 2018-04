Aston Villa vence e vai à final da Copa da Liga Inglesa

Precisando da vitória, o Blackburn começou de maneira surpreendente e abriu 2 a 0 com 25 minutos, com dois gols de Kalinic. Aos 30, Warnock descontou. E os rumos do confronto começaram a ser modificados aos 39, quando Veijeany cometeu pênalti, foi expulso e deixou o Blackburn com um jogador a menos. Na cobrança, Milner empatou a partida. E o Blackburn se perdeu em campo.

Logo aos oito minutos da etapa final, N´Zonzi jogou contra o próprio patrimônio e marcou contra. E em menos de oito minutos, o Aston Villa marcou mais duas vezes, com Agbonlahor e Heskey.

Perdendo por 5 a 2, o Blackburn se lançou ao ataque e esboçou uma reação. Primeiro Olsson diminuiu aos 18. E a seis minutos do fim, Emerton fez o quarto gol dos visitantes e incendiou ainda mais a partida. Mas já nos acréscimos, Young marcou o sexto do Aston Villa e garantiu a classificação.

Agora, o clube de Birmingham aguarda o vencedor do confronto entre Manchester United e Manchester City, que venceu a primeira partida por 2 a 1 - a partida de volta será no próximo dia 27, no estádio Old Trafford. A final será realizada em fevereiro, no estádio Wembley, em Londres.