Astori será homenageado antes de jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa

A Uefa vai fazer homenagens ao italiano Davide Astori, morto neste domingo, antes das partidas da Liga dos Campeões e da Liga Europa nesta semana. Haverá um minuto de silêncio antes do início de cada jogo destas competições em honra à memória do jogador da Fiorentina.

+ Promotor de Údine começa a investigar morte de Davide Astori

+ Clubes homenageiam Astori; Buffon enaltece: 'Um dos melhores que conheci'

Astori foi encontrado morto em um quarto de hotel em Údine, onde a equipe estava concentrada para enfrentar a Udinese, pelo Campeonato Italiano. O zagueiro era capitão da Fiorentina, com passagens pela seleção da Itália. Ele deixou esposa e uma filha de dois anos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três clubes entrarão em campo nesta semana pela Liga dos Campeões e pela Liga Europa: Juventus, Lazio e Milan, time no qual Astori iniciou a sua carreira. O time de Milão vai encarar o Arsenal, e a Lazio vai duelar com o Dínamo de Kiev, ambos pela Liga Europa. Pela competição maior, a Juventus enfrentará o Tottenham.

Apesar de revelado pelo Milan, Astori despontou mesmo no Cagliari e chegou a ser convocado para a Copa das Confederações de 2013, realizada no Brasil. Passou, depois, por Roma e foi contratado em definitivo pela Fiorentina, clube onde se tornou ídolo e capitão. Em virtude da tragédia, toda a rodada do domingo do Italiano foi adiada.