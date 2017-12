Astro da NBA, Kobe Bryant vai a jogo com camisa do Brasil Em tempo de Copa do Mundo, até os astros da NBA (Liga Profissional Norte-Americana de Basquete) se rendem ao esporte mais popular do mundo. Na noite deste sábado, em Los Angeles, o ala Kobe Bryant, um dos maiores ídolos do Los Angeles Lakers e de grande parte dos torcedores de todo planeta, apareceu no Staples Center com uma camisa alusiva à seleção brasileira para assistir a um jogo da WNBA (liga feminina) entre Los Angeles Sparks e Connecticut Sun. Kobe Bryant foi junto de sua filha mais velha, Natália Bryant (seis anos), para ver a atuação do Sparks, que é treinador por Joe "Jellybean" Bryant, ex-jogador da NBA e pai do astro do Lakers. Com 32 pontos da pivô Lisa Leslie, seu recorde na WNBA, o time de Los Angeles venceu por 82 a 70 e se manteve na liderança isolada da Conferência Oeste, agora com sete vitórias e três derrotas.