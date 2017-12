Astro do futebol mexicano se aposenta Carlos Hermosillo, principal artilheiro do futebol mexicano nas últimas duas décadas, decidiu pendurar as chuteiras aos 37 anos. O atacante marcou 321 gols em 599 em jogos oficiais e ficou atrás apenas do brasileiro Cabinho, autor de 335 gols nos anos 70 e 80. Hermosillo defendeu seis times, em 18 anos de carreira, dentre eles o Standard Liege (Bélgica) e o Chivas, de Guadalajara.