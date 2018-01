Astro sul-coreano vai jogar no Japão O astro sul-coreano Ahn Jung-hwan está se transferindo para o futebol japonês. Ele assinou contrato com a empresa Professional Management, que pagou US$ 3,1 milhões para tirá-lo do Perugia, time italiano da primeira divisão. Ahn foi o autor do gol que tirou a Itália da Copa do Mundo da Coréia e do Japão.