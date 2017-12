Astros brilham e Real Madrid goleia O Real Madrid encheu os olhos de sua torcida ao golear o Albacete por 6 a 1, neste domingo, no Estádio Santiago Bernabeu. Com o resultado, o Real se aproximou do líder Barcelona, que perdeu a invencibilidade ao ser derrotado pelo Betis por 2 a 1, em Sevilha. Agora a diferença entre ambos é de quatro pontos. No próximo final de semana os dois supertimes vão se enfrentar. O jogo na capital madrilenha teve como destaque o atacante Ronaldo, autor de dois gols. O inglês Owen, que vem mantendo a regularidade, também deixou sua marca. O francês Zidane fez outro e o argentino Samuel, que voltou ao time, também marcou. Mas não houve só motivos para comemorações na festa do Real. Por ter sido vaiado no lance que resultou no gol do Albacete - marcado por Francisco -, Samuel fez um gesto ofensivo à torcida depois de ter faturado seu gol na partida. Mas ele se arrependeu e pediu desculpas pela "estupidez": "Marquei e saiu um gesto de raiva. Peço perdão porque foi um erro, e quero que os torcedores que se sentiram ofendidos me desculpem. Agora só penso em jogar bem contra o Barcelona (no próximo final de semana)", disse o zagueiro. Outra baixa do jogo foi o zagueiro Helguera, que se contundiu. Ele já foi cortado da seleção espanhola, que enfrenta a Inglaterra, em amistoso quarta-feira em Madri e deverá ficar fora do clássico. Alheio à má sorte de Helguera, Ronaldo distribuiu elogios aos companheiros e lembrou que os dois gols aumentaram seu entusiasmo para o duelo mais importante da Espanha. "Os dois gols e o futebol apresentado me deram mais moral. Poderia ter marcado um terceiro e não sei porque o árbitro o anulou", disse Ronaldo. Quanto ao clássico, Ronaldo disse que não está preocupado com o adversário. "Se eles perderem pontos, melhor para nós. O importante para mim é a alegria que senti por ter marcado antes do clássico e a forma com que chegamos à disputa, com bom futebol e muitas chances para marcarmos mais gols", disse Ronaldo. Em Sevilha, o Betis mostrou um futebol bastante objetivo, enquanto o Barcelona ficou só dependendo das jogadas geniais de Ronaldinho Gaúcho, que praticamente teve de carregar o time nas costas. O primeiro gol foi marcado por Edu, aos 4 minutos do segundo tempo. E foi outro brasileiro, o atacante Ricardo Oliveira, que acabou marcando o gol da vitória do Betis, aos 24 minutos, aproveitando vacilo do zagueiro Puyol. O gol do Barcelona foi de Gerard, de cabeça, em jogada iniciada por Ronaldinho. No outro jogo deste domingo, no encerramento da rodada, o Atlético de Madri empatou por 1 a 1 com o lanterninha Mallorca.