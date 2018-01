Astros corintianos não abalam América As possíveis estréias de Carlos Alberto e Tevez com a camisa corintiana, além de encontrar um Morumbi lotado, não mudam em nada a forma de o América encarar o Corinthians, neste sábado. Quem garante é o técnico Roberval Davino: "Vamos fazer nosso trabalho. Não temos que ficar preocupados como e com quem o Corinthians vai jogar. Não muda nada para nós a festa que eles estão organizando", disse o treinador do clube de Rio Preto. Davino está empolgado com a evolução do América no Campeonato Paulista, ainda mais depois da vitória sobre a Portuguesa Santista fora de casa, na última rodada, por 2 a 0. "O time está se apresentando muito bem. Fizemos três bons jogos e não merecíamos perder nenhum jogo", explicou o treinador, lembrando das duas derrotas anteriores - Rio Branco e São Paulo. Por causa disso, Davino vai manter a mesma formação usada contra a Santista. A única ausência é o zagueiro Douglas, suspenso por ter sido expulso. Mário entra no seu lugar. Sonhando em surpreender o Corinthians no Morumbi, o América aposta no atacante Finazzi, artilheiro do Paulista com 5 gols. "Respeitamos o Corinthians, mas não podemos jogar com medo deles. Temos que desenvolver nosso futebol", disse o jogador de 31 anos.