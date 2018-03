Astros do passado formam cidadãos do futuro Não faz muito tempo, o esporte brasileiro descobriu uma feliz combinação: aproveitar ex-atletas para incentivar projetos sociais. Porém, a Craques de Sempre, ou Cooperesportes (Cooperativa de Trabalho de Esportistas Práticos), criada há pouco mais de um ano, tem objetivos maiores. O movimento une a experiência de esportistas consagrados, que buscam sua própria reinserção no mercado e tentam ajudar crianças carentes a ter um futuro melhor, além de descobrir novos talentos. Leia mais no Estadão