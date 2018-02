Atacante Adriano defenderá o São Paulo por seis meses

Adriano é o terceiro reforço do São Paulo para a temporada de 2008, depois das contratações do lateral Joílson e do zagueiro Juninho. O empresário do jogador, Gilmar Rinaldi, embarcou para Itália onde se reunirá nesta quarta-feira com a direção da Inter de Milão para sacramentar a transferência. Segundo o JT apurou, todos no clube italiano já dão como certo o novo destino do Imperador para o primeiro semestre de 2008. Adriano fica por empréstimo até julho. E a mudança ocorrerá com o aval do comando da Inter. Do presidente Massimo Moratti ao técnico Roberto Mancini. "Se depender de mim, ele fica no São Paulo", comentou Mancini na segunda-feira. Com a ida de Gilmar para Milão, a Inter pretende resolver o mais rapidamente essa questão. Antes, estava previsto que o empresário só viajaria dia 1.º de janeiro, acompanhando Adriano na reapresentação do time de Milão. Agora, como Adriano ficará no São Paulo, a diretoria do clube italiano não vê sentido em desgastá-lo com duas viagens longas em menos de uma semana - o elenco tricolor se reapresenta dia 7 no CT -, por isso antecipou a ida de Gilmar. O empresário, que falou com o JT no caminho para o Aeroporto de Guarulhos, já mudou o discurso que fez na chegada do Imperador a São Paulo, quando dizia que a chance de ele jogar no clube paulista em 2008 era zero. "Agora pode escrever que as chances são maiores. Não é mais zero", confessou. "Mas tudo dependerá de como será a nossa conversa na Inter." Sem custo Na opinião de Gilmar, a visita do médico Franco Combi ao CT do São Paulo na semana passada foi um fator importante para contribuir com o aval da Inter. "O Adriano está muito bem no Reffis, feliz. O Combi percebeu isso e já repassou à direção da Inter", explicou. No São Paulo, a notícia ainda é tratada com cautela. Segundo o assessor da presidência, João Paulo de Jesus Lopes, o clube espera que a definição venha da Inter antes de se manifestar. "Tem que ser uma decisão tomada da Itália para o Brasil e não o contrário. Sabemos da viagem do Gilmar e conversamos com ele antes, claro. Mas nosso compromisso é o mesmo de antes: estamos recuperando o jogador para que ele volte à Inter." Considerado improvável num primeiro momento, o empréstimo de Adriano ao São Paulo se deu porque negócio é bom para todo mundo. Com um salário altíssimo até para os padrões europeus (R$ 1,183 milhão por mês), Adriano vinha sendo desvalorizado no mercado com o fraco futebol que apresentava. Isso quando jogava. Com o bom ambiente do São Paulo e a excelência do Reffis, confirmada pelo médico Franco Combi, o jogador tem tudo para recuperar o futebol e o prestígio, na opinião dos italianos. Para o São Paulo, é a chance de ter um reforço de peso sem gastar, já que a Inter deve continuar pagando o salário do jogador. E para Adriano é a chance de voltar a jogar bem e recuperar sua vaga no ataque da Seleção Brasileira. "Há um sentimento geral de que a permanência do Adriano no São Paulo em 2008 possa ser algo muito positivo para ele", disse o superintendente do Tricolor, Marco Aurélio Cunha.