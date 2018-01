Atacante Adriano é um "sobrevivente" A favela Vila Cruzeiro voltou aos noticiários. Não mais pelo bárbaro assassinato do jornalista Tim Lopes, da TV Globo. Desta vez, a comunidade está orgulhosa: um de seus ?filhos? está conseguindo reverter o triste roteiro que levou vários de seus amigos para o mundo da criminalidade, do tráfico de drogas ou da prostituição de menores em bailes funks. Adriano, que quando moleque vivia jogando futebol nos terrenos baldios, ouvindo tiroteios entre quadrilhas, foi convocado para o amistoso que a Seleção Brasileira fará com a China, no dia 12 próximo. Leia mais no Jornal da Tarde