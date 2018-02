Atacante Adriano sofre acidente no Rio, mas passa bem

O jogador Adriano, recém contratado pelo São Paulo, envolveu-se num acidente na madrugada desta segunda-feira na Avenida Sernambetiba, na Barra da Tijuca. O atacante, que estaria dirigindo em alta velocidade, perdeu a direção de seu Audi e bateu no meio-fio. Veja também: Mãe de Adriano diz que jogador foi fechado no Rio Desgovernado, o veículo atingiu outros três carros - um Polo, um Ford Ka e um Palio. Segundo testemunhas, o jogador deixou o local do acidente num táxi. Os motoristas fizeram um "acordo amigável" com o jogador e não registraram queixa na delegacia da Barra. Ninguém ficou ferido. Adriano chegou ao São Paulo em novembro, para realizar tratamento físico e psicológico. Na Itália, o jogador estava enfrentando muitos problemas na Inter de Milão por causa de seu comportamento fora de campo, principalmente em festas. Em seu discurso no São Paulo, Adriano tinha dito que perdeu um ano de sua vida por causa dos problemas na Itália. O jogador, que assinou com o clube do Morumbi por seis meses (jogará a partir de janeiro), também havia afirmado que esperava começar uma vida nova em seu retorno ao Brasil. Na última semana, Adriano foi visto numa festa no Rio de Janeiro com o jogador Ronaldo, do Milan.