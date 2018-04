Atacante Adriano volta à seleção para jogo com Argentina

Recuperado dos problemas fora de campo que o levaram a dizer que daria um tempo na carreira este ano, Adriano reencontrou os gols desde que voltou ao Flamengo, em maio, e atualmente é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro.

Além do ex-atacante da Inter de Milão, a lista do treinador trouxe também a volta do meio-campista do Liverpool Lucas. De resto, Dunga manteve a base da equipe campeã da Copa das Confederações em julho, com pequenas mudanças por contusões, como nos casos de Kléberson e Marcelo.

No dia 5 de setembro, o Brasil terá o clássico contra a Argentina em Rosário, e três dias depois recebe o Chile em Salvador.

A seleção lidera as eliminatórias com 27 pontos em 14 jogos, um ponto à frente do Chile. O Paraguai, com 24 pontos, e a Argentina, com 22, completam as quatro primeiras posições que garantem vaga direta para o Mundial da África do Sul.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Julio César (Inter de Milão) e Victor (Grêmio)

Laterais: André Santos (Fenerbahçe), Daniel Alves (Barcelona), Maicon (Inter de Milão) e Filipe (Deportivo La Coruña)

Zagueiros: Lucio (Inter de Milão), Luisão (Benfica), Miranda (São Paulo) e Juan (Roma)

Meias: Elano (Galatasaray), Felipe Melo (Juventus), Gilberto Silva (Panathinaikos), Josué (Wolfsburg), Ramires (Benfica), Julio Baptista (Roma), Kaká (Real Madrid) e Lucas (Liverpool)

Atacantes: Luis Fabiano (Sevilla), Nilmar (Villareal), Robinho (Manchester City) e Adriano (Flamengo)