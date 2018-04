O atacante Afonso, do Heerenveen sofreu uma pancada no tendão-de-aquiles durante disputa do Campeonato Holandês e não defenderá a seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2010. O anúncio do corte do jogador foi feito nesta segunda-feira, pela Confederação Brasileira de Futebol. O técnico Dunga e a comissão técnica da seleção ainda não definiram o nome do substituto.