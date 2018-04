Atacante Afonso é cortado; Dunga chama Luis Fabiano

O atacante Afonso, do Heerenveen sofreu uma pancada no tendão-de-aquiles durante disputa do Campeonato Holandês e não defenderá a seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2010. Veja também Classificação das Eliminatórias O anúncio do corte do jogador foi feito nesta segunda-feira, pela Confederação Brasileira de Futebol. O técnico Dunga e a comissão técnica da seleção chamaram Luis Fabiano, do Sevilla, para o lugar de Afonso. O Brasil enfrenta neste domingo a seleção peruana pela terceira rodada da competição. O jogo acontecerá no Estádio Monumental, em Lima. Na quarta (21), a seleção recebe o Uruguai, no Morumbi. Os jogadores devem começar a se apresentar ao técnico Dunga nesta terça-feira, dia em que começarão os treinos. A viagem para o Peru será na sexta-feira. Já no sábado, ocorre o último treino, para reconhecimento de gramado. Atualizado às 14 horas para acréscimo de informação.