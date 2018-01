Atacante Aílton brilha na Alemanha Pouco valorizado quando jogava pelo Guarani, o atacante Aílton está sendo um dos principais nomes do início do Campeonato Alemão. Neste domingo, ele marcou dois gols na vitória do Werder Bremen sobre o Wolfsburgo por 5 a 3. O time alcançou a liderança da competição, com 19 pontos, ao lado do Bayer Leverkusen, e Aílton é o artilheiro, ao lado de Martin Max, do Hansa Rostock, com sete gols. O Bayer Leverkusen venceu o Hansa Rostock por 3 a 0 e também tomou a liderança do Stuttgart, que tem 18 pontos, está invicto e não tomou nenhum gol até agora.