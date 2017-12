Atacante Alberto internado em Campo Grande Está internado em estado grave no Hospital Proncor de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, o jogador Alberto, 28 anos, que atua no Dínamo, da Rússia. Segundo familiares que acompanham o tratamento do atleta, Alberto chegou ao hospital sábado passado, depois de ter passado por São Paulo. Há vários dias ele reclamava de dores no peito e conseguiu autorização do time para realizar o tratamento em Campo Grande. O pai dele, José Valdir de Souza, disse que os médicos do time estavam tratando a doença como simples dores musculares, mas acabou sendo diagnosticada uma pneumonia. A constatação foi feita por um médico da Espanha, onde o Dínamo inicia a temporada 2004 do futebol europeu. Alberto acusava fortes dores no peito, apresentava falta de ar e por conta disso, resolveu solicitar a avaliação do médico espanhol. Isso ocorreu 12 dias depois de contrair a doença na Rússia. Nesta quarta-feira foram feitas duas sucções no pulmão para drenagem, mas o quadro clínico ficou inalterado, exigindo intervenção cirúrgica. Alberto nasceu em Campo Grande, jogou em vários times brasileiros e foi campeão pelo Santos, onde marcou 13 gols. Jogou também no Internacional de Porto Alegre e no Palmeiras. A família não quer comentários sobre o futuro do jogador, preferindo que ele mesmo comente o assunto, assim que receber alta hospitalar.