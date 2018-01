Atacante Alex Alves é suspenso por uso de doping O atacante Alex Alves, do Juventude, foi suspenso preventivamente por 29 dias pela Federação Gaúcha de Futebol por ter sido flagrado no exame antidoping na vitória por 1 a 0 de seu time contra o Internacional, no dia 17 de março, pelo Campeonato Gaúcho. A substância encontrada na sua urina foi a sibutramina, que funciona como estimulante e, de forma mais comum, como moderador de apetite. Com a suspensão, Alex Alves não poderá defender o Juventude no segundo jogo da fase semifinal do Gaúcho, contra o Veranópolis, no domingo, em Caxias do Sul. O Juventude pode até perder por um gol de diferença que estará na decisão. Alex Alves tem 31 anos e já teve passagens por Juventus, Portuguesa, Cruzeiro e Botafogo, entre outros clubes. Nos quatro primeiros meses deste ano, o futebol brasileiro registrou vários casos de doping: Felipe, goleiro do Santos, Nilton Sergipano, do CRB, Renato Silva, zagueiro do Fluminense, e o zagueiro Fabrício, do Brasil, de Pelotas.