Atacante André assina com o Vasco até o fim da temporada

SÃO PAULO - O Vasco apresentou o atacante André oficialmente como seu novo reforço no início da tarde desta segunda-feira. O jogador, que pertence ao Atlético-MG e disputou o Paulistão pelo Santos, realizou alguns testes em São Januário e começa a treinar com o grupo nesta terça.

"O Vasco é um clube maravilhoso e estou muito feliz em estar aqui", disse o atacante em entrevista ao site do clube. "Estou realizando o sonho do meu pai que é muito vascaíno e chegou até a jogar aqui nos juniores", completou.

O atacante de 23 anos assinou com o clube até o fim da temporada. O Santos pagará 25% do salário do jogador, estimado em R$ 200 mil.