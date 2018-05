Atacante Benzema se envolve em novo acidente de carro

O acidente aconteceu na madrugada de quinta-feira, quando o atacante do Real estava em Ilha Reunião, território francês que fica a leste de Madagáscar, no Oceano Índico. Acompanhado do rapper francês Rohff, Benzema voltava de uma discoteca onde tinha ido com o amigo comemorar o seu aniversário de 22 anos.

Segundo a versão da polícia local, o acidente ocorreu às 6h30 da manhã. Dois carros se envolveram na ocorrência, que deixou a roda dianteira esquerda de um deles - um Lamborghini - completamente danificada. No entanto, não há provas de que Benzema e Rohff estavam no carro acidentado ou no que seguia à frente - um Porsche.

O jogador francês chegou ao Real Madrid no meio do ano, depois de se destacar atuando pelo Lyon. Na equipe espanhola, porém, ele sofre com a forte concorrência, já que o time conta com atacantes como Cristiano Ronaldo, Raúl, Higuaín e Van Nistelrooy.