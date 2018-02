Atacante brasileiro desfalca o Stuttgart por oito semanas

O atacante brasileiro Cacau desfalcará o Stuttgart por oito semanas por causa de uma ruptura dos ligamentos de um ombro que sofreu na vitória de 3 a 1 de sua equipe sobre o Wolfsburg pelo Campeonato Alemão. Assim, Cacau perderá o jogo da próxima quarta de seu time contra o Barcelona pela 6ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e a última partida de sua equipe no ano pelo Campeonato Alemão, no próximo sábado contra o Arminia Bielefeld. O desfalque de Cacau se junta ao do português Mario Gómez, que está com uma lesão nas costas.