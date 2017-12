Atacante brasileiro é acusado no Japão O atacante Sandro Cardoso, do JEF United Ichihara, foi detido nesta sexta-feira pela polícia após ter sido acusado de violentar uma mulher de 20 anos em sua casa. Segundo denúncia da vítima, não identificada pelas autoridades, o jogador brasileiro teria se aproveitado de seu estado de embriaguez para tentar estuprá-la. O atleta de 24 anos, que teve passagens pela Seleção Sub-21, nega as acusações mas permanece preso em Ichihara, onde será interrogado, informou o porta-voz da polícia, Seichi Watanabe. Cardoso está no JEF United desde janeiro de 2003, quando foi contratado junto ao Suwon Bluewings, da Coréia do Sul, após terminar a K-Liga 2001 como artilheiro (17 gols em 33 partidas). Pelo clube japonês já marcou 10 gols em 26 jogos.