Atacante Breno, do Brasiliense, morre em acidente de carro O jogador Breno, do Brasiliense, morreu na noite deste sábado em um acidente de carro. O atleta, de 19 anos, perdeu o controle do carro enquanto viajava de Brasília para Goiânia, onde visitaria sua mãe. O atacante estava atuando pelo Atlético Goianiense, pois havia sido emprestado. Breno estava acompanhado de sua namorada no momento do acidente. Ela, que se chamaria Valéria e cujo sobrenome não foi divulgado, seguiu para o Hospital de Base de Brasília, e sua situação é grave.