Atacante Caíque acerta renovação com o Guarani e se reapresenta para a Série A-2

A direção do Guarani acertou mais uma permanência para a disputa da próxima temporada. O atacante Caíque encaminhou a renovação de contrato com o clube e se reapresentou no Brinco de Ouro na manhã desta segunda-feira, ao lado do lateral Lenon e do volante Denner, que já estavam confirmados no elenco. O trio, além de Rondinelly e Willian Rocha, foram para São Paulo na parte da tarde para a realização de exames.

Caíque é um nome que chegou com pouca badalação no Brinco de Ouro, após se destacar com oito gols marcados pelo Taubaté na Série A2 do Paulista. Pouco aproveitado durante boa parte da Série B, ele ganhou espaço com a chegada do técnico Lisca e foi peça importante na reta final, ajudando o time a escapar do rebaixamento.

A diretoria segue trabalhando para renovar com outros jogadores que disputaram a última temporada. As prioridades são o zagueiro Diego Jussani, o meia Bruno Nazário e o atacante Bruno Mendes. O goleiro Leandro Santos também conversa com o clube, mas a sua permanência é incerta, já que Fernando Diniz quer um goleiro que saiba jogar com os pés e ele não tem essa característica.

Os remanescentes do elenco confirmados para 2018 são o goleiro Passarelli; os zagueiros Philipe Maia e Willian Rocha; os laterais Kevin, Lenon, Salomão e Bruno Souza; os volantes Pablo, Denner e Baraka; o meia Fumagalli; e os atacantes Gabriel Leite, Elias, Caíque e Serafim.

Em relação aos reforços, até o momento, o Guarani já anunciou o zagueiro Lucas Kal (ex-São Paulo), os volantes Hélder (ex-Figueirense) e Ricardinho (ex-Criciúma), o meia Rondinelly (ex-Botafogo-SP) e o atacante Érik (ex-Luverdense).