Atacante "cigano" reforça Taquaritinga A diretoria do Taquaritinga confirmou nesta segunda-feira a contratação do veterano atacante João Paulo, de 40 anos. O clube se prepara para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2, que começará em janeiro. O jogador estava no Corinthians de Alagoas, onde sagrou-se campeão no estadual deste ano. João Paulo marcou época em 1986, quando foi considerado um dos melhores jogadores do Brasil, atuando pelo Guarani. Na ocasião, o atacante conquistou o vice-campeonato brasileiro com o time de Campinas. Depois disso se transferiu para o futebol italiano e manteve o mesmo sucesso jogando pelo Bari. No entanto, duas fraturas na perna atrapalharam sua carreira tanto no clube, quanto na seleção brasileira. Depois de alguns anos no exterior, João Paulo voltou ao Brasil para se tornar um cigano da bola, tendo passado por várias equipes como: Ponte Preta, Vasco da Gama, Corinthians, Goiás, União São João, Etti Jundiaí entre outros. João Paulo chegou a anunciar neste ano, após disputar o Paulistão pelo União de Araras, que iria se aposentar. Mas a saudade não deixou: "Confesso que não me acostumei e vou insistir mais um pouco", disse o atacante que mora em Campinas.