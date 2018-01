Atacante Cléber volta ao time do Mogi Depois de cinco rodadas afastado em virtude de um estiramento muscular, o atacante Cléber será a maior novidade do Mogi Mirim para o jogo de sábado, às 16 horas, contra o Ceará, no estádio Wilson Fernandes de Barros. O jogador fará dupla de ataque com Dênis, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, ao lado de Roberto Santos, do Santa Cruz, e Alex Alves, da Portuguesa, com seis gols marcados após seis rodadas. Além de Cléber, mais duas mudanças foram anunciadas pelo técnico Luís Carlos Winck. O zagueiro Paulinho foi confirmado em lugar de Joel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Alessandro, que cumpriu suspensão pelo mesmo motivo, volta a figurar entre os titulares. O Mogi tem 10 pontos e ocupa a sétima posição.