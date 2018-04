Atacante colombiano é o primeiro reforço para Tite no Corinthians

O primeiro reforço do Corinthians para 2015 chegará a São Paulo nesta terça-feira à noite e na quarta fará exames médicos e assinará contrato por quatro anos. É o atacante colombiano John Stiven Mendoza, de 22 anos, que nos últimos três meses foi companheiro de Elano no Chennaiyin, time da Índia que é dirigido pelo italiano Marco Materazzi (campeão mundial em 2006).

Mendoza chegará de graça porque o seu vínculo com o clube indiano vai terminar neste mês – o campeonato, em sua primeira edição, tem apenas oito equipes e três meses de duração. Na Índia, ele recebia US$ 45 mil (R$ 120 mil) por mês e o valor do salário também facilitou a negociação.

O atacante jogou na seleção colombiana sub-17 e na sub-20 e agora luta para recuperar o tempo perdido e chegar à equipe principal. Sua carreira foi atrasada por um litígio com o Envigado (que era dono de seus direitos econômicos) que só chegou ao fim em setembro, quando ele conseguiu a carta de liberdade com o apoio da Fifa.

Em agosto, ele passou uma semana treinando no Parma, mas não pôde ser contratado porque o imbróglio com seu clube na Colômbia não chegou ao fim antes do fechamento da janela de transferências. Renato Olive, auxiliar do técnico do Parma, Roberto Donadoni, disse por telefone ao Estado que o desempenho de Mendoza foi impressionante. “Ele não é alto (1,71m), mas tem muita força nas pernas. Nos testes de velocidade e resistência, era sempre o primeiro com folga. Também tem ótima técnica. Se ficasse aqui com certeza seria titular.”

Mendoza terá menos de um mês para mostrar que pode ser titular no começo da próxima temporada. Com a possível saída de Malcom, a vaga de parceiro do peruano Guerrero está aberta e a pré-temporada nos Estados Unidos vai apontar a nova dupla ofensiva do time.

E o novo reforço já vai chegar com uma viagem marcada para seu país. O Corinthians enfrentará um time colombiano na primeira fase da Libertadores e o adversário será conhecido nos próximos dias – será Once Caldas e Independiente Santa Fé. Nas duas opções, o confronto marcado para 11 de fevereiro será na altitude colombiana.

Caso o jogo seja contra o Once Caldas, o duelo de volta por vaga no “grupo da morte” será em Manizales, a 2.153 metros de altitude. Se for contra o Santa Fé, será na capital Bogotá, a 2.640 metros do nível do mar.

Ciente de que precisará de um treinamento especial para esse jogo – o primeiro duelo do mata-mata será no dia 4, no Itaquerão –, o Corinthians até estuda um pedido de adiamento do clássico com o Palmeiras, marcado para 8 de fevereiro, no Allianz Parque. A diretoria gostaria de passar alguns dias na Colômbia para aclimatação.