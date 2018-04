Atacante croata deixa Wolfsburg e acerta com Eintracht Quarto colocado no Campeonato Alemão, o Eintracht Frankfurt se reforçou nesta terça-feira para a sequência da competição. O time acertou com o atacante croata Srdan Lakic, que pertence ao Wolfsburg. O jogador de 29 anos chega a Frankfurt por empréstimo até junho de 2014.