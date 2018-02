Atacante croata tem problemas com transplante de rim O atacante croata Ivan Klasnic, do Werder Bremen, ficará seis meses afastado dos gramados por causa de uma complicação num transplante de rim, realizado na última quinta. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo clube do jogador. O órgão, doado pela mãe de Klasnic, foi rejeitado pelo organismo. Aos 27 anos, o atacante descobriu que tinha problemas renais em novembro de 2005. "O rim será analisado por especialistas para saber o que aconteceu", contou o irmão do jogador, Josip Klasnic. Segundo a imprensa croata, após os resultados do exame um novo transplante deverá ser realizado em Klasnic, que disputou a última Copa do Mundo, na Alemanha. Desta vez, o doador será o próprio irmão. "Estou pronto para isso. Quando mais rápido, melhor", contou Josip. Apesar do problema, a diretoria do Werder Bremen irá renovar o contrato do jogador, que termina em junho. "Klasnic sabe que toda a equipe está torcendo por ele. Esperamos que se recupere e volte a jogar", contou o diretor geral do clube, Klus Allofs.