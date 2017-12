Atacante da República Checa se recupera e volta a treinar O atacante Milan Baros, da República Checa, conseguiu nesta segunda-feira treinar pela primeira vez desde que começou a Copa do Mundo - o jogador havia sofrido uma lesão no pé esquerdo num amistoso disputado contra Trinidad e Tobago, no dia 3 de junho. Antes de voltar aos treinos, Baros teve que correr por cerca de meia hora, para realizar os últimos exames. No entanto, o médico da seleção, Petr Krejci, ainda não sabe se o jogador estará disponível para a partida contra a Itália, que será disputada na próxima quinta-feira - os checos precisam vencer para garantir a classificação às oitavas. Já o atacante Jan Koller, que se machucou na vitória de 3 a 0 sobre os Estados Unidos, na estréia da Copa, só deve voltar se seleção checa conseguir alcançar às oitavas-de-final da Copa.