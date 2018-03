Atacante da seleção belga morre em acidente de carro

O atacante belga François Sterchele, de 26 anos, morreu nesta quinta-feira, 8, em um acidente automobilístico nas proximidades de Antuérpia. O jogador, que pertencia ao Bruges e defendeu a seleção da Bélgica em quatro partidas, bateu seu Porsche contra árvores que estavam às margens de uma estrada local. A polícia afirmou que não houve outros envolvidos no acidente. Sterchele disputava sua primeira temporada pelo Bruges, depois de assinar contrato de cinco anos com a equipe. Com 11 gols, ele era o principal goleador do time no Campeonato Belga, em que o clube ocupa a terceira colocação. Antes de chegar ao Bruges, Sterchele passou pelo Charleroi e Germinal Beerschot, duas equipes de menor porte no país. Ele estava entre os possíveis convocados para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Os belgas estão no Grupo 5, ao lado de Espanha, Turquia, Bósnia, Armênia e Estônia. A estréia acontecerá em casa, contra a Estônia, no dia 6 de setembro deste ano.