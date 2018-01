Atacante deixa escapar que Felipão renovou contrato Momentos após o término do confronto com a Alemanha, que acabou com derrota por 3 a 1, o atacante Cristiano Ronaldo deixou escapar à imprensa que o treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari renovou o seu contrato com a seleção portuguesa por mais dois anos. O atual acordo se encerra no dia 31 deste mês. "Portugal tem uma grande equipe e um grande treinador, que vai ficar por mais dois anos", disse o jogador do Manchester United. Logo em seguida, ele tentou consertar o erro. "É o que eu ouvi falar". Com a insistência dos jornalistas, Cristiano Ronaldo foi mais além. "Pelo que sei não está nada concretizado, mas pelo que me disseram é o que vai acontecer. Ele [Scolari] disse que, passe o que se passar, nos veríamos em setembro. Se ele disse isso é porque vai ficar. Se for assim fico bastante feliz", revelou o avante. A data mencionada pelo jogador se refere à primeira partida que Portugal fará pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2008, que será organizada conjuntamente entre Áustria e Suíça. O adversário será a Finlândia, no dia 6 de setembro, em Helsinki. Felipão, no entanto, não revelou se seguirá no comando da equipe. "Temos que resolver uma ou outra questão. Agora que acabou a Copa tenho tranqüilidade para ouvir o presidente (da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madaíl) e seus assessores, não vamos decidir tudo agora. Temos ainda algumas semanas para conversar", comentou. "Gostaria de trabalhar com este grupo mais algum tempo", completou.