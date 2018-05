Atacante descarta deixar o Bordeaux em janeiro

"Eu vou terminar a minha temporada no Bordeaux", disse o atacante marroquino em entrevista à revista France Football.

Chamakh já afirmou que deseja atuar no Campeonato Inglês e a expectativa é de que o Arsenal faça uma proposta para contratá-lo assim que a janela de transferências for aberta.

No entanto, ele criticou as especulações que o colocam como substituto do contundido Robin van Persie.

"Eu não queria ver o meu nome circulando durante a janela de transferências", disse. "Eu tive que ler ou ouvir rumores suficientes de que está faltando um centroavante em algum lugar".

O contrato de Chamakh com o Bordeaux se encerra no final da temporada 2009/2010, permitindo que ele se transfira gratuitamente após o final do primeiro semestre de 2010. Nesta temporada, ele marcou oito gols em 25 partidas.