Atacante desfalca Inter outra vez O atacante Alex Rossi continua com gesso no tornozelo esquerdo e pode ser mais uma vez o desfalque da Inter de Limeira para o jogo contra o Santos, domingo, no estádio Major José Levy Sobrinho. Ele se contundiu durante um treino na semana passada e não enfrentou a Ponte Preta no último domingo. Com a experiência de quem já jogou em clubes como Corinthians e São Caetano, Alex acredita que este será um jogo muito difícil. "Os jogadores terão que se superar. Temos um time de qualidade e estamos nos recuperando no campeonato. A derrota para a Ponte foi ruim, mas temos que vencer o Santos se não quisermos ter problemas mais para frente", diz o jogador. O departamento médico da Inter de Limeira continua fazendo o tratamento no jogador e deve ter uma nova posição até o final da semana. O técnico Luiz Carlos Ferreira aguarda a decisão. "É mais uma opção para o time além de ser um bom jogador", afirma. Ferreira, que novamente levou seus jogadores para a cidade de Araraquara onde treinará até o final da semana, espera que o departamento médico consiga recuperar a tempo os meias Caio e Dirlei, que deixaram o jogo contra a Ponte contundidos. Ambos são tit ulares e têm a preferência do treinador para começar jogando. Além deles o outro desfalque é o volante Ramalho, suspenso pelo segundo cartão amarelo. O time treina hoje à tarde, quando faz um coletivo, e amanhã treina novamente em dois períodos. Os titulares para domingo só devem ser definidos na sexta-feira, após o último coletivo da semana. Com 14 pontos ganhos, a Inter está em décimo quaro na classificação geral. É o antepenúltimo colocado e os dois últimos, ao final desta fase, serão rebaixados para a Série A2 do Paulistão no ano que vem.