Atacante Diogo se diz ansioso para jogar Libertadores pelo Santos

A conquista do título da Libertadores é o grande objetivo do Santos nesta temporada e nenhum jogador do elenco quer ficar fora da competição. Por isso, todos estão ansiosos para a definição da lista de inscritos no torneio, inclusive o atacante Diogo, que fez sua estreia no empate por 1 a 1 com o Santo André, sábado, no Estádio do Pacaembu.

A estreia do Santos na Libertadores acontecerá no dia 15 de janeiro, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira. "É claro que a gente fica um pouco ansioso com a expectativa para disputar a Libertadores. Então, todos estão ansiosos para sair esta lista", afirmou.

Diogo, porém, garante que os jogadores do Santos não vão deixar a disputa do Campeonato Paulista em segundo plano. Assim, ele ressaltou que todos estão concentrados no jogo contra o Noroeste, sexta-feira, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do estadual.

"Todos nós sabemos que a Libertadores é um é um campeonato mais atrativo para aos torcedores. Mas o Paulista também é importante para a gente. Temos que pensar jogo a jogo. Primeiro temos que pensar no Noroeste, porque será nosso primeiro jogo em casa este ano", disse.

