Atacante do Betis é preso sob acusação de agressão

Castro compareceu na tarde seguinte a um tribunal de Sevilha, onde teve que explicar a um juiz local as acusações apresentadas pela ex-namorada, informou a polícia. O presidente do Betis, Miguel Guillen, disse que advogados foram contratados em uma tentativa de assegurar a liberdade do atleta da prisão.

"Nós temos confiança na Justiça", disse Guillen, enquanto o representante do Betis José Antonio Bosch afirmou, do lado de fora do tribunal, que o clube está "contando com a presunção de inocência" para obter a libertação de Castro.

O jogador marcou 18 gols nesta temporada europeia pelo Betis, que está em sétimo lugar no Campeonato Espanhol, dois pontos atrás do Málaga, o sexto colocado. Os dois times estão na briga por uma vaga na Liga Europa, sendo que a última rodada do torneio nacional será neste sábado, quando o time de Sevilha pegará o Levante, fora de casa, enquanto o Málaga pegará o campeão antecipado Barcelona, no Camp Nou.