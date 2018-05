Atacante do Botafogo admite preocupação com boa fase do Cruzeiro

O atacante Brenner, do Botafogo, admitiu nesta quinta-feira a preocupação com a boa fase vivida pelo Cruzeiro, rival do time carioca no domingo, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira vem de duas goleadas seguidas na Copa Libertadores, com 11 gols marcados em duas partidas.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"Eles estão numa boa fase, com uma confiança enorme. Claro que isso é um fator importante para nós jogadores e a equipe está em alta. Virão fortes e querendo a vitória, estão precisando. Mas temos que pensar em nós, na nossa equipe e na maneira que vamos entrar lá. Tomara que possamos fazer um grande jogo para sairmos com os três pontos", disse Brenner.

Brenner acredita que o Botafogo terá dificuldades no Mineirão mesmo que o rival decida poupar alguns titulares, em razão da sequência intensa de jogos tanto nas duas competições quanto na Copa do Brasil.

"Independentemente de quem entre eles estarão bem servidos. Foi assim com o Grêmio. O Cruzeiro é uma grande equipe e temos que entrar focados para fazermos uma grande partida para sairmos de lá com os três pontos", projetou Brenner.

Apesar da boa sequência na Libertadores, o Cruzeiro vem de empate com o Inter, no Brasileirão. Já o Botafogo venceu o Grêmio na rodada passada, chegando aos cinco pontos, na sexta colocação da tabela. O time mineiro tem apenas um ponto e ocupa a antepenúltima posição.