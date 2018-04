Atacante do Botafogo-SP é encontrado morto em motel do interior paulista

Uma tragédia marcou o futebol brasileiro na manhã desta segunda-feira. O atacante Roger, que vinha disputando o Campeonato Paulista pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, foi encontrado morto em um motel na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. A causa da morte não ainda foi informada.

De acordo com os registros do motel, o jovem jogador de 21 anos deu entrada neste domingo, por volta das 17 horas. Já nesta segunda pela manhã, uma funcionária entrou no quarto para realizar a limpeza e o atleta já se encontrava morto. Não há informação se ele estava acompanhado.

Emprestado pelo Coritiba para a disputa do Campeonato Paulista, Roger não participou de nenhum jogo. Ele foi visto a última vez no clube no sábado, quando realizou o treinamento antes da derrota para o Ituano por 3 a 1, em Mogi Mirim. O resultado colocou o time na 15.ª colocação, com dez pontos, muito próximo da zona de rebaixamento.