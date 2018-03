Atacante do Botafogo vai operar o joelho O atacante Fábio, do Botafogo, se submeteu a uma ressonância magnética que constatou um rompimento dos ligamentos no joelho esquerdo. Ele deve ser operado e corre o risco de não mais atuar em 2003. "Foi um lance bobo e nem estou acreditando. Tenho o apoio da minha família para enfrentar este problema", afirmou o jogador. Apesar da contusão de Fábio, o técnico Levir Culpi recebeu uma boa notícia. Os atacantes Dill e Edvaldo e o lateral-esquerdo Daniel, que estavam machucados, foram liberados pelos médicos e voltam a treinar. A tendência é a de que o treinador escale a dupla de ataque com Dill e Edvaldo na partida de sábado contra o Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, o meia Valdo recebeu uma proposta do Acadêmicos de Coimbra (Portugal). O time é treinado por Arthur Jorge, amigo do jogador. "Minha cabeça está totalmente voltada para o Botafogo", disse o atleta, garantindo que não deverá deixar o Alvinegro.