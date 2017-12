Atacante do Flu é preso no aeroporto O atacante iugoslavo Miodrag Andjelkovic, o Andjel, de 24 anos, jogador do Fluminense, foi preso no início da noite deste sábado no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte, quando tentava embarcar para o exterior com US$ 32 mil. De acordo com a Polícia Federal, a quem Andjel prestou depoimento, o jogador foi autuado por tentativa de evasão ilegal de divisas. Ele levava o dinheiro escondido no sapato. O iugoslavo integra o elenco do Tricolor desde o meio do ano e seu contrato com a equipe termina em 31 de dezembro. Andjel jogou 13 partidas do Campeonato Brasileiro, no qual marcou três gols.