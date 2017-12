Atacante do Flu que sofreu acidente segue em UTI, mas está em condição estável

Um médico do Fluminense viaja nesta quarta-feira para São José do Rio Preto, no interior paulista, com a missão de avaliar o atacante Michael. Ele está internado com traumatismo craniano na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base, depois de sofrer um acidente no último final de semana.

Na conversa com os médicos do hospital, o médico do clube carioca receberá informações sobre o quadro clínico do jogador, segundo a assessoria de imprensa do Fluminense.

O atacante acordou agitado nesta terça-feira e foi sedado de novo. Ele continua entubado, de acordo com a assessoria. "É um caso grave, mas o estado do Michael é estável", afirmou a assessoria.

O Fluminense está dando toda a assistência ao atleta e vai pagar as despesas médicas, de acordo com a assessoria, lembrando que "ele tem o plano de saúde do clube".

A recuperação do atacante, de 23 anos, é tida como certa. "Os membros não foram afetados", resumiu Felipe Russo, amigo e representante do jogador. Ele foi designado pela família para dar notícias sobre o estado de saúde do atleta.

Michael estava em um carro que colidiu com uma vaca em uma estrada de São José do Rio Preto no domingo. Ele foi o único que se feriu no acidente, segundo o representante do jogador. Depois de ser socorrido, o atacante foi levado para o Hospital de Base na segunda-feira.