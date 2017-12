Atacante do Flu sofre traumatismo craniano após acidente e está na UTI

Depois de sofrer um acidente no fim de semana, o atacante Michael, do Fluminense, teve traumatismo craniano e foi internado na manhã desta segunda-feira no Hospital de Base, em São José do Rio Preto, no noroeste de São Paulo.

Ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu estado é considerado estável, segundo a assessoria de imprensa do hospital. O jogador, de 23 anos, está entubado e, de acordo com a assessoria, não há previsão de alta.

No domingo Michael viajava no banco do carona de um carro que colidiu com uma vaca em uma estrada em São José do Rio Preto. "Soubemos que ele sofreu uma pancada na cabeça e que está entubado, mas fora de perigo", resumiu a assessoria de imprensa do Fluminense.

O atacante era esperado na manhã desta segunda no clube carioca. Ele estava emprestado ao América Mineiro, clube pelo qual disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado e marcou três gols.