Atacante do Hamburgo vira baixa por 7 meses após se machucar ao comemorar gol

Durou apenas segundos a alegria de Nicolai Müller por marcar o primeiro gol do Hamburgo no Campeonato Alemão. O atacante marcou o único gol da partida contra o Augsburg logo aos 8 minutos de jogo, no sábado. Porém, ao comemorar o feito, sofreu uma grave lesão no joelho e precisará ficar afastado por até sete meses.

Müller se machucou quando corria em direção à bandeira de escanteio para celebrar o gol com seus companheiros. Mas, antes de chegar lá, deu um salto enquanto girava no ar e acabou torcendo o joelho quando encostou no chão novamente. O choque acusou o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A comemoração acabou se tornando um lamento de dor, diante da surpresa dos colegas de time, que pediram o rápido atendimento dos médicos, ao invés de celebrarem o gol. Müller acabou deixando o gramado cinco minutos depois.

"O diagnóstico foi um grande choque para nós, uma grande perda neste início de campeonato e um gosto bem amargo para Nicolai. Desejamos a ele uma boa recuperação e vamos ajudá-lo da forma que pudermos", disse Jens Todt, diretor esportivo do Hamburgo.