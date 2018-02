Atacante do Liverpool acusa estrangeiros de encenação

O atacante Peter Crouch, do Liverpool, expulso na quarta-feira depois de uma entrada dura em Jon Mikel Obi, do Chelsea, acusou os jogadores estrangeiros de encenação. O atleta inglês recebeu um cartão vermelho do juiz Martin Atkinson ao dar um carrinho no nigeriano, na derrota do Liverpool por 2 a 0 pelas quartas-de-final da Liga da Copa Inglesa, no Stamford Bridge. Mas Crouch disse que Obi exagerou na reação à jogada. O atacante afirmou ao jornal Liverpool Echo: "Os jogadores estrangeiros contribuíram muito para o nosso jogo, mas não se pode aceitar esse tipo de coisa [a encenação]." "O que estou dizendo é o seguinte: se eu desse uma entrada em Frank Lampard ou em John Terry, eles sairiam rolando como Mikel fez? Acho que não." "Alguém como Carra [Jamie Carragher, jogador do Liverpool] cairia na grama daquele jeito? Posso garantir que não. Eu nem encostei em Mikel, mas ele foi ao chão como se tivesse recebido um tiro", afirmou. Crouch foi o terceiro jogador expulso devido a um carrinho dado em um jogo da Copa da Liga Inglesa nesta semana, depois de Didier Zokora, do Tottenham, e Denilson, do Arsenal - mas várias outras jogadas do tipo foram advertidas com cartões amarelos pelos juízes.